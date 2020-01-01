عاجل- أول تعليق من زيدان عقب تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني "الليجا" للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخ النادي.

زيدان قال في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه على خيتافي بهدفين مقابل هدف :"الشعور هائل! ما قام به اللاعبون مذهل، ليست لدي الكلمات لوصف مشاعري".

وأضاف :"اللاعبون هم من يقاتلون، صحيح أن لي دوري، لكنهم هم من يؤمنون ويثقون بما نقوم به".

وزاد :"إنه فريقٌ مثيرٌ للإعجاب يحتوي على لاعبين وأشخاص يرسمون الابتسامة على محياي، أنا سعيدٌ جدا".

وواصل :"حتى أولئك الذين لعبوا لوقت قليل، كانوا ملتزمين. حتى من لم يلعب إطلاقا ساهم معنا".

وأردف :"كنا الأفضل في البطولة لأننا الفريق الذي حقق أكبر عدد من النقاط. وهذا كل ما في الأمر".


وأشار :"‏بالنسبة لي، اليوم أحد أسعد أيام حياتي المهنية".

وأوضح :"إنه احتفالٌ غريب بالنسبة للجميع، كنا نتمنى أن نحتفل مع جماهيرنا في ساحة سيبيليس، لكن ذلك غير ممكن".

وواصل :"نعلم أنهم سعداء من بيوتهم وهم يرون فريقهم بطلا، جماهيرنا سعيدة ولقد فزنا وقمنا بكل ذلك من أجلهم".


وهل الفوز بالليجا أفضل أم دوري الأبطال أتم حديثه :"دوري الأبطال هو دوري الأبطال، لكن الفوز بهذا الدوري يُسعدني".

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