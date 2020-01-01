مُدافع برتبة هداف.. راموس أرقام وبطولات تحجب عين الشمس مع ريال مدريد

أضاف المدافع المخضرم سيرجيو راموس نجم ريال مدريد بطولة جديدة لحصيلة بطولاته مع النادي الملكي، وذلك بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني للموسم الحالي، عقب الفوز على فياريال 2 / 1 في لقاء الجولة 37 من البطولة المحلية.

فوز ريال مدريد على فياريال مساء الخميس بثنائية "كريم بنزيما"، رفع رصيد الملكي إلي 86 نقطة ويتربع على قمة ترتيب الدوري الاسباني منفردًا، بفارق 7 نقاط كاملة عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وذلك قبل جولة واحدة على انتهاء الليجا، ليتوج النادي المدريدي بلقب البطولة للمرة 34 في تاريخه.

ولعب "راموس" دورًا كبيرًا في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث كان بمثابة الحصن المنيع أمام منافسي الملكي زاد عن مرمي فريقه ببراعة شديدة بفضل القدرات الدفاعية والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، كما نجح في إحراز 10 أهداف للمرينجي بالليجا الإسبانية وصنع هدف آخر في مشوار الفريق نحو التتويج باللقب الغائب عن خزينة بطولات الريال منذ 2017.

وخاض المدافع الإسباني 43 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات هذا الموسم (34 بالدوري الإسباني – 5 في دوري أبطال أوروبا – 2 بكأس إسبانيا – 2 بكأس السوبر الإسباني) سجل 12 هدفًا، وصنع هدف وحيد.

ماذا قدم سيرجيو راموس خلال مسيرته مع ريال مدريد؟

انضم صاحب الـ34 عامًا إلي نادي ريال مدريد في صيف عام 2005 أي منذ 15 عامًا تقريبًا قادمًا من نادي إشبيلية، واستطاع خلال تلك السنوات الطويلة التي قضاها داخل جدران النادي الملكي أن يصنع لنفسه تاريخًا كبيرًا من الأرقام والبطولات وسجل اسمه بحروف من ذهب ضمن نجوم النادي المدريدي التاريخيين.

خاض سيرجيو راموس خلال مسيرته مع ريال مدريد 649 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 56777 دقيقة، وسجل 96 هدفًا وهو رصيد أهداف ضخم بإعتباره مدافعًا، كما صنع 39 هدفًا لزملائه.

واعتاد راموس اللعب بخشونة وعنف زائد خلال مشواره مع النادي المدريدي وذلك عرضه للحصول على العديد من البطاقات الملونة مع الريال، حيث حصل على 212 بطاقة صفراء، و18 طرد بشكل غير مباشر (بعد إنذارين)، كما تعرض للطرد بشكل مباشر بعد الحصول على البطاقة الحمراء 8 مرات.





ويعد راموس أكثر مدافع تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 69 هدفاً، متفوقًا على نجم برشلونة السابق رونالد كومان صاحب الـ67 هدفًا، وزميله السابق في الريال فرناندو هييرو 51 هدفًا.





مباريات "راموس" خلال مشواره بالبطولات المختلفة مع الريال:

- الدوري الإسباني: 453 مباراة – 69 هدفًا – 31 أسيست

- دوري أبطال أوروبا: 124 مباراة – 13 هدفًا – 7 أسيست

- كأس ملك إسبانيا: 48 مباراة – 7 أهداف – 1 أسيست

- كأس السوبر الاسباني: 14 مباراة – هدفين

- كأس العالم للأندية: 6 مباريات – 3 أهداف

- كأس السوبر الأوروبي: 4 مباريات – هدفين

بطولات "راموس" مع ريال مدريد:

- الدوري الإسباني ( 5 ألقاب )

- دوري أبطال أوروبا (4 ألقاب)

- كأس السوبر الإسباني (4 ألقاب)

- كأس العالم للأندية (4 ألقاب)

- كأس السوبر الأوروبي (3 ألقاب)

- كأس ملك إسبانيا (لقبين)