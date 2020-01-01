الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع براميدز

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية حقيقة رغبة براميدز فى الحصول على خدمات أحد نجمي الأهلي عمرو السولية أو حمدي فتحي مقابل التخلي عن نجم براميدز البوركيني إيريك تراوري. 

وأكد أحد المسئولين في الأهلي أنهم لم يفاوضوا إيريك تراوري بشكل رسمي فى الفترة الأخيرة ولكن النجم البوركيني تم عرضه على الأهلي في الأيام الماضية.

وأوضح المصدر المسئول في القلعة الحمراء أنه لا توجد نية لبيع أو التفريط في عمرو السولية أو حمدي فتحي خلال الفترة المقبلة باعتبارهم من العناصر الهامة والأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لن يفرط في القوام الأساسي في صفقات تبادلية مع كامل الاحترام للاعب إيريك تراوري وإمكانياته المميزة.

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