تفاصيل عقد المثلوثى مع الزمالك

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أتم نادى الزمالك صفقة حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسى التونسى، بشكل رسمي، وذالك لمدة 3 سنوات لتدعيم مركز الظهير الأيمن بصفوف القلعة البيضاء. 


وسيحصل المثلوثى على 500 ألف دولار فى الموسم الأول، وفى الموسم الثانى يتقاضى 600 ألف دولار، وفى الموسم الثالث سيحصل على 700 ألف دولار من القلعة البيضاء.



ويضع الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني للفريق، آمالا كبيرة على صفقة المثلوثى، من أجل تعويض فراغ غياب حمدى النقاز، بعد رحيله عن الفريق بعد صراع مع مجلس الإدارة نادي الزمالك.


ويذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة.

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