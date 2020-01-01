خبير: الخط الأحمر المصري أوقف كل طرف عند حدوده الحالية

قال اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات، إنه لا يتوقع أن تقوم تركيا بحشد المزيد من المليشيات العسكرية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر رسمت خطا أحمرًا عند حدود سرت- الجفرة لإيقاف كل الأطراف عند حدودها الحالية.

وأضاف "إبراهيم"، في لقائه عبر سكايب على فضائية "سي بي سي إكسترا": "ساعة الصفر لم تحدد بعد، ولكن مصر رسمت خطًا أحمرا، وهذا الخط سيوقف كل طرف عند حدوده الحالية، والانطلاق إلى وقف إطلاق النار الكامل من أجل بدء المفاوضات طبقا لإعلان القاهرة".



وأكد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات، أن مصر قادرة على إحداث تغييرات على المسارات السياسية والعسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أنه لا يمكن للميليشيات التركية المسلحة أن تهزم جيش نظامي مثل الجيش المصري.