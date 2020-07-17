تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا
الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:24 ص
علي نبوي
تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي بنبرة حزن عقب خسارة فريقه برشلونة على ملعبه مساء اليوم أمام أوساسونا بهدف مقابل هدفين وخسارته للقب الدوري الإسباني "الليجا".
وقال ميسي عقب نهاية المباراة :"علينا إنتقاد نفسنا, نحن برشلونة ونحن مُطالبين للفوز بكل مُباراة مهما كانت الظروف".
وأضاف ":"اليوم ظهرنا كفريق ضعيف .. الفرق أصبح تفوز علينا فقط لإنهم يملكون طاقة أكثر منا".
وتابع :"مباراة اليوم تلخص الوضع بالموسم ، نحن سيئين للغاية".
وزاد :" قلت سابقاً بهذا الفريق لم نحقق الابطال وقالوا بلا نستطيع ، نحن لم نحقق الدوري حتى ".
وأوضح :"منذ شهر يناير كل شيء يحدث بالنادي خطأ بخطأ".
وأكمل :"سيتم اقصاء البارسا امام نابولي اذا استمر فريقنا على هذا المستوى".
وخسر برشلونة لقب الليجا للموسم الحالي، بعدما جاء في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد الذي توج باللقب.
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