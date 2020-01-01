اللواء محمد زكي: طلب مشايخ القبائل الليبية لدعم الجيش المصري رسالة مهمة للداخل والخارج

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:24 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال اللواء دكتور محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن لقاء مشايخ القبائل الليبية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرمز إلى شعار هام هو "شعب واحد ومصير واحد".

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مشايخ القبائل الليبية والوجهاء والعُمد جاؤوا من مختلف أرجاء ليبيا، وليس من اتجاه معين كما يحاول البعض أن يصدر هذا الفكِر.

وتابع: أن كل الحضور من الوفد الليبي أجمعوا على احتياجهم لدعم الجيش المصري، لطرد المستعمر التركي، وهذا في حد ذاته طلبا شرعيا يدعم موقف مصر أمام العالم، وهي رسالة هامة للداخل والخارج.

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