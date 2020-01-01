عبدالباسط بن هامل: التدخل التركي في ليبيا يهدد أمن مصر
الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:24 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الكاتب والمحلل السياسى الليبى، عبد الباسط بن هامل، إن العدوان التركي يستهدف خلق الفوضى في المنطقة.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، العدوان التركي لا يهدد الأمن الليبي فقط وإنما يهدد الأمن العربي كله واستقرار المنطقة وثرواتها والأجيال القادمة.
وأضاف، الأيداي الأثمة التركية التي تستخدم الإرهابيين والمرتزقة وجميع الوسائل من أجل خلف الفوضي ونهب ثروات الشعب الليبي وتستهداف دول الجوار وعلى رأسها مصر.