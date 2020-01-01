عبدالباسط بن هامل: التدخل التركي في ليبيا يهدد أمن مصر

قال الكاتب والمحلل السياسى الليبى، عبد الباسط بن هامل، إن العدوان التركي يستهدف خلق الفوضى في المنطقة.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، العدوان التركي لا يهدد الأمن الليبي فقط وإنما يهدد الأمن العربي كله واستقرار المنطقة وثرواتها والأجيال القادمة.



