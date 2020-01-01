مستشار الرئيس يكشف آخر تفاصيل لقاحات كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:00 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه أصبح هناك أكثر من لقاح لفيروس كورونا متاحا في أكثر من دولة، وفي مراحل مختلفة من التجارب السريرية والإكلينيكية.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك أمل كبير جدا في الوصول إلى لقاح، موضحا أن مصر في تواصل مع المؤسسة العالمية للقاحات لبحث المتاح، ونصيب مصر من هذه اللقاحات عند تصنيعها.

وأوضح مستشار الرئيس، أن طبيعة التطعيمات أنها تكون مؤقتة، ويستمر لمدة عام، وذلك بسبب تغير طبيعة الفيروس مثل تطعيم الأنفلونزا يتم تغييره كل عام، وهناك تطعيمات أخرى يأخذها الإنسان تعطيه مناعة طوال حياته.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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