محلل سياسي: مصر تقدم خيار السلام والحوار على الحرب في ليبيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أكد عبد الستار حتيتة؛ المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الليبي؛ أن الشعب الليبي جميعه مع وحدة الدولة والنسيج الاجتماعي.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم أمام أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية بعمق وببساطة وهو شيء نادر في الرؤساء.

أضاف، مصر تقدم خيار السلام والحوار وحقن الدماء وعدم نشر الفوضى على خيار الحرب، ومع ذلك إذا اضطرت للحرب فهي قادرة وجاهزة ولديها الامكانيات لذلك. 

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