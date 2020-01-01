السفير علي الحفني: الموقف الإثيوبي "محير ومتخبط" بشان سد النهضة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
وصف السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأسبق، الموقف الإثيوبي بأنه "محير ومتخبط"، وذلك بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة، ثم نفي حدوث ذلك.

وقال نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأسبق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، إن الجولة الحالية من المفاوضات انتهت ولم نتوصل لعلاج لكافة النقاط والمشكلات الفنية المعلقة، ومن المفترض أن تتقدم كل دولة بتقرير يتم رفعه لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة قيادات الدول الثلاث.

وأضاف "الحفني"، أن وزارة الري والموارد المائية السودانية رصدت نقصا في كمية المياه يقدر بـ90 مليون متر مكعب، وهو ما قد يدل على أنه تم إغلاق أحد بوابات سد النهضة التي تمر منها المياه، مردفا: "أن مجلس الأمن مازال ينتظر الحصول على التقرير النهائي بخصوص الجولة المفاوضات النهائية".

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