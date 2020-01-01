محلل سياسي: كلمة السيسي لمشايخ وأعيان القبائل الليبية تعبرعن الثقة بالنفس

قال عبد الستار حتيتة؛ المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الليبي؛ إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية، جاءت جامعة وشاملة تعبر عن القوة والثبات والثقة بالنفس، وعن قدرة الدولة المصرية على الفعل.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الدولة المصرية صبورة ولكنها حينما تجد الخطر أينما كان فتجابهه بقوة وثبات.





أضاف، الدولة المصرية دولة مؤسسات تتخذ الإجراءات المطلوبة حينما تريد أن تقوم بعمل ما.



