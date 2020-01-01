خبير: الداخلية تنظر في تسليح رجل الشرطة لمواجهة العناصر الخطرة (فيديو)

قال اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن طلاب أكاديمية الشرطة يتم اعدادهم بشكل متميز واعطائهم فرق تدريبية لمواكبة التقدم العصري ومواكبة الأساليب الحديثة للكشف عن الجريمة.

وتابع "عبدالحليم"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مصر تواجه جرائم متنوعة ومختلفة، ولفت إلى أنه الآن يتم النظر في تسليح رجل الشرطة لمواجهة العناصر الإجرامية الخطيرة.



