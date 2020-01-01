شاهد.. هند صبري تظهر بوشم جديد على ظهرها (صورة)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشرت الفنانة هند صبري، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت في الصورة بوشم جديد على ظهرها، كما كانت ترتدي بلوزة بيضاء أوف شولدر، مع وضع ميكب مناسب مع بشرتها ويظهر ملامحها الجميلة.

ولفتت الانتباه إلى أن الصورة خاصة بغلاف إحدى المجلات، التي أجرت معها مؤخرًا أحد الحوارات.

وشاركت هند صبري في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد. 

وتشارك هند صبري، فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

يشار إلى  أن هند حصلت على جائزة أفضل ممثلة عربية، من قبل توزيع جوائز النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية،والذي قام به مركز السينما عبر " zoom" التي تقدم سنويا على فيلمها "نورا تحلم".

فيلم "نورا تحلم"، من تأليف وإخراج هند بو جمعة، وإنتاج بورباغندا عماد مرزوق، وهو من بطولة هند صبري، وحكيم بو مسعودي وجمال ساسي وسيف ظريف.


شاهد.. هند صبري تظهر بوشم جديد على ظهرها (صورة)
شاهد.. هند صبري تظهر بوشم جديد على ظهرها (صورة)

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