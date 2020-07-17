هل سيتم تطبيق تقنية ال VAR فى الدورى المصرى بعد عودته؟ رئيس لجنة الحكام يُجيب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
 


قال وجيه أحمد، إن هناك عدد كبير من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد وجيه أحمد في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفائتهم بشكل كبير".

وتابع: "هناك تنسيق ينننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".

وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو: "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الإستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل في عربة "الفار" فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم.

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