بإطلالة أنثوية.. ميس حمدان تبهر متابعيها عبر "إنستجرام"





نشرت الفنانة ميس حمدان، صورة جديدة لها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وارتدت خلال الصورة بلوزة وردي، وتضع روج أحمر، مسكرا وايشادو ومورد خدود، وكريم اساس و مصحح حواجب، وارتدت حلقًا أبيض.يشار إلى إلى أن ميس حمدان، كانت بطلة الحملة الدعائية لإحدى شركات الملابس القطنية خلال شهر رمضان 2020، وبعد عرض ‏الإعلان الذي تسبب في إثارة الجدل قررت الشركة وقف عرضه.‏يذكر أن ميس حمدان نشرت مقطع فيديو وهي تتقمص دور فتاة قبيحة ترتدي الحجاب، الأمر الذي دفع البعض لاتهامها بالتنمر والإساءة إلى المحجبات.وأرسل أحد المحامين إنذار للفنان أشرف زكي بمنع ميس من التمثيل والتوقف عن إعطاء أي تصريح عمل لها وفتح تحقيق عاجل معها.