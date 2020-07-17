عرض ضخم من الزمالك لضم ثلاثي بيراميدز

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نادي بيراميدز من أجل الحصول علي ثلاثي الفريق عبدالله بكري ورجب بكار ونبيل عماد (دونجا) لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الزمالك عرض علي بيراميدز مبلغ 50 مليون جنيه للحصول علي خدمات الثلاثي.

وأوضح أن الزمالك حدد سعر عماد دونجا بـ30 مليون جنيه، ورجب بكار وعبدالله بكري كل منهما 10 مليون جنيه.

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