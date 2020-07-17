نداء شرارة تفتح قلبها لجمهورها



وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"ربنا يحرسك قمر" ، وكتب معجب آخر: "بحبك جدا يا نداء" ، وقال آخر:" قمر يا ناس"

حرصت الفنانة نداء شرارة، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.وظهرت نداء في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوزة بيضاء على طرحه وردي، ووضعت ميكب جميل مناسب مع بشرتها منحها اطلالة جذابة.وعلقت نداء على الصورة قائلة: "أوقات بكون نفسك تكذب احساسك..رغم انك متأكد انو صح...لانه بتخاف تصدقوا وتبطل قادر..تصدق حد بعدها ....زي كل مره بنحس وبنكذب ع حالنا....بس احساسك ولا مره رح يكذب عليك..بالاخص لو انت انسان نضيف من جوا...ربنا بيكشفلك حقيقة الاشياء وانت مكانك".