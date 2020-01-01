محمد موسى: شارع الشباب بكفر غطاطي تحول إلي مقلب قمامة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
عرض الإعلامي محمد موسى شكوى أهالي شارع الشباب بكفر غطاطي التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب انتشار القمامة على الجانبين حتى أصبحت أشبه بمقلب قمامة ممتد ومصدر للأوبئة والأمراض، 

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، في ظل سعي الدولة الدائم على تطوير العشوائيات لكن للأسف في مناطق لسه بتعاني من الإهمال، زي ما حضراتكم شايفين مفيش أي إهتمام ولا فيه أي مباشرة من قبل هيئة النظافة بالجيزة ولا من قبل حي الهرم.. الشارع كمان مفيش فيه أي إنارة بليل مما يشكل خطورة على الأهالي بالكامل وبيزيد من أعمال البلطجة والسرقة.

ناشد "موسى" اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ورئيس حي الهرم، بالنظر إلى مشاكل كفر غطاطي وإعادة تأهيل شارع الشباب من جديد ورصفه، استجابة لرغبة الأهالي.

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