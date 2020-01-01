محافظ كفر الشيخ يكشف عن قلعة صناعية بها معادن نفيسة (فيديو)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:37 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المدن الصناعية التي يتم إنشائها في المحافظة وتشجيع الاستثمار يعودان ثمارهما على الدخل القومي والناتج المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب.


وتابع "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أحد توجيها الرئيس عبد الفتح السيسي دعم صغار وشباب المستثمرين، لافتا إلى أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية الأساسية للدولة وتدريب الطلاب في المدن الصناعية أحد أولويات الدولة.
  
وأضاف محافظ كفر الشيخ، الرمال السوداء هي حلم كل مواطن في كفر الشيخ، لافتا إلى أهمية تطوير مواقع التنجيم الخاصة بالشركة المصرية للرمال السوداء، والتي تعتبر قاعدة صناعية ضخمة يوجد بها معادن ثمينة.

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