الإسماعيلي يحدد 2 مليون دولار للتخلي عن نجمه لآياكس

ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الإسماعيلي يدرس العرض الذي تلقاه نجم الفريق عبد الرحمن مجدي من أجل قضاء فترة معايشه في آياكس أمستردام الهولندي.





ومن المتوقع أن يوافق مجلس إدارة الإسماعيلي على رحيل مجدي للاحتراف الخارجي وذلك في حالة نجاح اللاعب في إقناع المديرين الفنيين في آياكس ولن يقف أمام مستقبله خاصة أن النادي الهولندي من أعرق أندية أوروبا.





وحدد مسئولو الإسماعيلي عدد من الشروط من أجل الموافقة على رحيل اللاعب وهي الحصول على 2 مليون دولاربالإضافة إلى نسبة من أي انتقال لاحق لعبد الرحمن مجدي.





وكان عبد الرحمن مجدي تلقى عدة عروض محلية وخارجية في الفترة الماضية.





ونجح عبد الرحمن مجدي في التألق مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي توج بها الفراعنة في مصر في نوفمبر الماضي.











