"الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا": السيسي أصله طيب وزعيم للأمة العربية

قال الشيخ علي بركة التباوي، نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو زعيم الأمة العربية، مشيرًا إلى أن مصر هي القلب النابض للأمة العربية والإسلامية.

وأضاف "التباوي"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "إن المشايخ والقبائل الليبية جاءت لتفويض الجيش المصري بالتدخل من اجل الدفاع عن الأمن القومي الليبي، ومصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد".

وتابع نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، "الرئيس السيسي أصله طيب وما قاله اليوم يعكس زعامته للأمة العربية، ويؤكد على أن مصر هي القلب النابض للأمة العربية والإسلامية".

وتابع نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، "الرئيس السيسي أصله طيب وما قاله اليوم يعكس زعامته للأمة العربية، ويؤكد على أن مصر هي القلب النابض للأمة العربية والإسلامية".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.





وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.





وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.





وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.



