قرار مفاجئ من الأهلي بشأن المدافع السوبر

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:56 م
فايلر
فايلر
حسام مجدي
اتخذ النادي الأهلي قرارا مفاجئا بشأن التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أظهر المارد الأحمر اهتمام كبير بضم باهر المحمدي منذ فترة لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق في الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحي عن الفريق.

وقرر مسئولو الأهلي الانسحاب من صفقة باهر المحمدي والتراجع عن فكرة ضمه بشكل نهائي في الصيف وإغلاق ملف الصفقة.

وجاء تراجع النادي الأهلي عن فكرة ضم المحمدي في الصيف بسبب مطالب نادي الإسماعيلي المادية المبالغ فيها لبيع اللاعب حيث طلب النادي الحصول على 200 مليون جنية للموافقة على بيع اللاعب.

وسيبدأ مسئولو القلعة الحمراء في البحث عن لاعب جديد مميز في مركز الظهير الأيمن لضمه في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الدفاع في الفريق.



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