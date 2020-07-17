شاهد.. مستشار الرئيس يكشف عن سبب تراجع إصابات "كورونا"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، سبب تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، معتبرا أنه تطور متوقع، حيث أن عدد الحالات الإيجابية يقل، ونسبة الحالات البسيطة التي لا تظهر عليها أعراض تزداد.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك التزاما من جانب المواطنين بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، معقبا: "الوعي عند المواطنين ارتفع".

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه لم يعد هناك أزمة في دخول مصابي كورونا المستشفيات، أو الرعاية المركزة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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