كورتوا يتحدث عقب تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى

عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على فياريال بهدفين مقابل هدف والتتويج بلقب الدوري الإسباني "الليجا" للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخ النادي.

وقال كورتوا عقب نهاية المباراة :"لقد جعلنا زيدان بهذا الشكل، وثق في الفريق تمامًا ونجحنا".

وأضاف :"لقد عدنا من الحجر وفزنا بجميع هذه المباريات بعد شهرين من التوقف عن العمل".

وأكمل :" لقد تلقيت سخرية كبيرة من كاتالونيا لقولي أننا سنفوز باللقب، لقد أساءوا فهمي، كان لا بد من إنهاء الدوري أولًا، لكنني كنت واثقًا تمامًا في فريقي".

وتوج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

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