بسبب المخدرات.. حبس "ديلر" قتل زميله ببولاق الدكرور

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:45 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس "ديلر"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قتل زميله بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة في منطقة بولاق الدكرور، بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل مقتل عاطل على يد زميله، نتيجة لخلافات بينهما، حيث سدد له طعنة نافذة بسلاح أبيض أسقطته قتيلا في الحال.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم "ديلر" يبيع المخدرات على عملائه بمنطقة بولاق الدكرور، فأقدم المجني عليه ببيع المخدرات في منطقة المتهم، رغم أنه حذره في أوقات سابقة، لكن أصر على ذلك، وفي يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية طالبه خلالها بترك المنطقة له لبيع المخدرات، وتطورت المشادة وأخرج المتهم سلاحًا أبيض وتخلص منه.

وأمرت النيابة العامة، بتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة
بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات تبين أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.

أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.

وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.

وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.

كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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