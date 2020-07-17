هازارد ويوفيتش أبرزهم.. 10 نجوم سنة أولي "دوري إسباني" مع ريال مدريد

نجح فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي في التتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد تفوقه على فياريال 2 / 1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 37 من البطولة المحلية.





افتتح الفرنسي كريم بنزيما أهداف ريال مدريد بالدقيقة 29، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 77 من ركلة جزاء، بينما سجل لفياريال اللاعب إيبورا بالدقيقة 83 من زمن المباراة، ليتوج الملكي بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه.





وجاء تتويج الريال بلقب الدوري الاسباني بعد تصدره الترتيب برصيد 86 نقطة، متفوقا بـ 7 نقاط عن برشلونة "الوصيف" بـ 79 نقطة، وذلك قبل جولة واحدة على انتهاء المسابقة المحلية.





ونجح 10 لاعبين في التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولي مع ريال مدريد هذا الموسم هم:





- إيدين هازارد (بلجيكا): تعاقد معه ريال مدريد الصيف الماضي قادما من تشيلسي الإنجليزي.





- لوكا يوفيتش (صربيا): انضم للريال قادما من فرانكفورت الألماني في صيف 2019.





- فينسيوس جونيور (البرازيل): حصل ريال مدريد على خدماته عام 2018 قادما من نادي فلامنجو البرازيلي.





- ألفونسو أريولا(فرنسا): انضم لريال مدريد في الصيف الماضي معارًا من باريس سان جيرمان الفرنسي





- إيدير ميليتاو (البرازيل): تعاقد معه ريال مدريد من نادي بورتو البرتغالي في صيف 2019.





- فيرلاند ميندي (فرنسا): انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من أولمبيك ليون الصيف الماضي.





- فيدي فالفيردي (أورجواي): تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول بريال مدريد بعد تألقه مع فريق "كاستيا".





- ابراهيم دياز (اسبانيا): انضم لريال مدريد في يناير 2019 قادمًا من مانشستر سيتي.





- رودريجو جوس (البرازيل): تعاقد معه النادي الملكي الصيف الماضي قادمًا من سانتوس البرازيلي.





- راينير خيسوس (البرازيل): انضم لريال مدريد في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من نادي فلامنجو البرازيلي.



