لمكافحة الأمراض.. استئناف "100 مليون صحة" في محافظات مصر (تفاصيل)

استأنفت أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" مجددا، وانطلقت في العديد من محافظات الجمهورية، وتستهدف حوالي 50 مليون مواطن، ومن أهم أهدافها الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وبعدها يتم توجيه الحالات المصابة المكتشفة لتلقي العلاج بمُختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وكان الهدف الأساسي من المبادرة هو أن تكون مصر خالية من فيروس سي في عام 2020 وتقليل الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية والتي تمثل حوالي 70% من الوفيات في مصر.





أهداف مبادرة 100 مليون صحة

كما تعتبر من أهم أهداف مبادرة "100 مليون صحة"، إتاحة فرصة لعدد كبير من المواطنين للاطمئنان على صحتهم وعدم إصابتهم بالأمراض.

ويتكون فريق عمل المبادرة الرئاسية من 5484 فردًا ويتكون كل فريق من 3 أفراد ويعمل كل فريق على فترتين بحيث يتم استقبال 60 مواطنًا أثناء فترة العمل الواحدة وتم تخصيص حوالي 1412 مقرًا لإجراء الحملة منها وحدات الرعاية الأساسية ومُستشفيات وزارة الصحة وسيارات العيادات المتنقلة ومنشآت أخرى منها مراكز الشباب وقصور الشباب.

ويعتبر الهدف المحوري منها إجراء فحص فيروس سي والأمراض غير السارية للمواطنين أصحاب الفئة العمرية الأكثر من 18 عامًا.

بداية انطلاق المبادرة وفي 19 يونيو الماضي أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد عن انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" في 8 محافظات حيث بدأت من السبت 20 يونيو الماضي في محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية، وبعدها في محافظات: الفيوم والمنوفية والشرقية والإسكندرية والبحيرة.

وتستعرض بوابة "الفجر" تفاصيل استئناف مبادرة 100 مليون صحة في محافظات مصر في السطور التالية:

- محافظة المنيا: أعلن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي عن بداية انطلاق المبادرة للعناية بصحة المرأة وافتتح أعمال المبادرة في مركز طب الأسرة بالحي الخامس بالمنيا الجديدة.

وتستهدف المبادرة في المحافظة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية وهي: "السكر، الضغط، السمنة" للسيدات من عمر 18 سنة فما فوق، وتوفير كل الخدمات من الفحوصات والعلاج بالمجان، ومن أهداف المبادرة العمل على نشر التوعية والثقافة الصحية التي تتعلق بعوامل الخطورة وضرورة الكشف المبكر حتى يتم تجنب أية مضاعفات، إلى جانب دعم الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن والعمل على ارتقائها وتحسينها.

- محافظة البحر الأحمر: كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن بدء فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، ومن أهداف المبادرة في المحافظة دعم وتحفيز المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على استكمال علاجهم، ومتابعة حالتهم الصحية بشكل آمن في المستشفيات والوحدات الصحية وأيضًا المراكز الطبية.

- محافظة السويس: وأعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، انطلاق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" في المحافظة في 5 أماكن وهي: "مركز الصباح بإدارة فيصل الصحية بشارع المحكمة، ومستشفى العبور بشارع عمر بن عبدالعزيز بجوار كلية تجارة السويس القديمة، ومركز الصفا بإدارة عتاقة طريق العين السخنة أمام قسم شرطة عتاقة الصحية، ومركز الشروق والمنقول حاليًا بوحدة الجبلايات بإدارة الجناين الصحية إلى جانب القافلة الطبية المتنقلة.