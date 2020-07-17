أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-7-2020.. المعدن الأصفر يستعد للتراجع

هدأت أسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة 17 -7-2020 في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات اليوم، بعد يومين من الارتفاع بعد أن صعد أمس لمستوي تاريخى بدعم من تخطي سعر الأوقية عالميًا مستوي الـ 1800 دولار، مع استعداد للتراجع بعد الهبوط الحاد فى البورصة العالمية، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب على مدار اليوم وجاءت على النحو التالي:

اسعار الذهب الان في مصر

سعر الذهب عيار 18 : 688.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 803 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 917.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 6424 جنيه

أسعار الذهب العالمي

شهدت أسعار الذهب تراجع حاد بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مرة أخرى وارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، كما ارتفعت ثقة بناة المنازل الأمريكية لمستويات ما قبل تأثير وباء كورونا.





في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات.









كما تعرض الذهب إلى ضغوط من البيانات الصينية الإيجابية، حيث أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنحو 3.2 بالمائة خلال الربع الثاني من 2020 على أساس سنوي ليتفوق على توقعات المحللين البالغة 2.5 بالمائة.





فيما قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدلات الفائدة وبرامج التحفيز دون تغيير.









وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 1800.30 دولار للأوقية، فاقداً نحو 13.50 دولار من قيمته.









وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.7 بالمائة إلى 1797.79 دولار للأوقية.



