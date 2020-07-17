الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - كريستال بالاس 0 × 2 مانشستر يونايتد - البريميرليج الخميس 16/يوليه/2020 - 11:34 م محمد مرعي Advertisements حقق مانشستر يونايتد الفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. أخبار تهمك عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟ منذ حوالي 7 ساعات تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني منذ نصف ساعة المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا منذ ساعتين و 29 دقيقة عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد منذ حوالي 8 ساعات مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا منذ أقل من ساعة 100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا منذ حوالي 4 ساعات بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية منذ حوالي 4 ساعات بعد تتويج الريال باللقب الـ34.. تعرف على سجل المُتوجين بالدوري الإسباني عبر التاريخ منذ أقل من ساعة من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها منذ ساعتين و 15 دقيقة الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى منذ ساعة و 24 دقيقة السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا منذ حوالي 7 ساعات مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين" منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 928 إصابة جديدة بكورونا.. و53 حالة وفاة منذ أقل من ساعتين رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية منذ حوالي 12 ساعة