زاهي حواس يوضح تفاصيل كشف أثري مصري عالمي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:29 ص
المومياء الصارخة
المومياء الصارخة
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن حل لغز مومياء المرأة الصارخة في خبيئة الدير البحري الملكية بالأقصر، جاء بعد تحليل "الدى إن أيه"، وصور الأشعة المقطعية، لافتًا إلى وجود مومياء أخرى لرجل صارخ، وتابع: "توصلنا إلى سبب وفاة المومياء الصارخة يعتبر كشفًا عالميًا مصريًا تم نشره في مجلة عالمية".

وأضاف "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ عام 1981 وهذه المومياء موجودة في المتحف المصري، وأجرى عليها العديد من الأبحاث ولم يتوصل أحد إلى معرفة سبب صراخها، إلا أن الفريق المصري توصل لذلك، متابعا: "مومياء المرأة الصارخة كانت مصابة بتصلب في الشرايين، ما ترتب عليه أزمة قلبية حادة ماتت بسببها".

ولفت "حواس"، إلى أن مومياء الرجل الصارخ تبين أنه لرجل قتل والده، ولذلك لم يتم تحنيطه وتم لفه في جلد الماعز لأنه سوف يذهب إلى النار، متابعا: "جلد الماعز نجس عند المصريين القدماء".

ترميم قصر البارون
وفي سياق منفصل، أعرب حواس، عالم الآثار المصرية، عن سعادته بترميم قصر البارون، مؤكدًا أن قصر البارون فريد من نوعه في تاريخ العمارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن عمليات الترميم تمت على أعلي مستوي، والرئيس عبدالفتاح السيسي أثبت أنه محب للثقافة والفنون، وخاصة بعد اهتمامه بالمتحف الكبير ومتحف الحضارة.

وذكر أن أي مواطن مصري يمكنه زيارة القصر، وخاصة أنه سيشهد فعاليات ثقافية كبيرة، مضيفًا ان "وزير الآثار الحالي إنسان مخلص ويحب بلده كثيرًا، وابني قالي أنا مبسوط إن فيه وزير بالشكل ده.. وأنا كلمت ناس وفيه حجوزات كثيرة جدًا في شهر أكتوبر المقبل.. وكل مناطق السياحة ستفتح، وستعود السياحة في أكتوبر المقبل".

السيسي يشهد افتتاح قصر البارون
هذا، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، افتتاح قصر البارون بعد تطويره وإعادة ترميمه، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

وتبدأ مواعيد زيارة قصر البارون إمبان يوميًا من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٤ عصرًا، وحددت وزارة السياحة والآثار أسعار تذاكر زيارة قصر البارون حيث تبلغ سعر تذكرة زيارة القصر الخارجية ١٠٠ جنيه للزائر الأجنبي، و٥٠ جنيهًا للطالب الأجنبي، و٢٠ جنيها للزائر المصري و١٠ جنيهات للطالب المصري، وتشمل الزيارة القصر والحدائق الخارجية، وعربة الترام، عدا منطقة البانوراما (السطح) حيث تم تحديد تذكرة منفصلة لزيارة السطح فقط تبلغ ٥٠ جنيها للزائر الأجنبي و٢٠ جنيها للزائر المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مومياء المرأة الصارخة قصر البارون إمبان بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 6 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 5 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

زاهي حواس يوضح تفاصيل كشف أثري مصري عالمي

منذ ساعة الا ربع

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

السياحة والآثار: تذكرة منفصلة لسطح البارون وانتهاء 97%‎ من الأعمال

قبل افتتاحه.. تعرف على أسعار تذاكر دخول قصر البارون

تعرف على مواعيد وأسعار تذاكر الزيارة والتصوير بقصر البارون

"الآثار" تكشف تفاصيل ترميم قصر البارون ومواعيد الزيارة للجمهور

وزير الآثار: دعوة بالمجان لوسائل الإعلام المصرية والعالمية لتصوير "البارون"

زاهي حواس: حجوزات سياحية كثيرة جدًا لمصر في شهر أكتوبر المقبل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام