زاهي حواس يوضح تفاصيل كشف أثري مصري عالمي

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن حل لغز مومياء المرأة الصارخة في خبيئة الدير البحري الملكية بالأقصر، جاء بعد تحليل "الدى إن أيه"، وصور الأشعة المقطعية، لافتًا إلى وجود مومياء أخرى لرجل صارخ، وتابع: "توصلنا إلى سبب وفاة المومياء الصارخة يعتبر كشفًا عالميًا مصريًا تم نشره في مجلة عالمية".





وأضاف "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ عام 1981 وهذه المومياء موجودة في المتحف المصري، وأجرى عليها العديد من الأبحاث ولم يتوصل أحد إلى معرفة سبب صراخها، إلا أن الفريق المصري توصل لذلك، متابعا: "مومياء المرأة الصارخة كانت مصابة بتصلب في الشرايين، ما ترتب عليه أزمة قلبية حادة ماتت بسببها".





ولفت "حواس"، إلى أن مومياء الرجل الصارخ تبين أنه لرجل قتل والده، ولذلك لم يتم تحنيطه وتم لفه في جلد الماعز لأنه سوف يذهب إلى النار، متابعا: "جلد الماعز نجس عند المصريين القدماء".





ترميم قصر البارون

وفي سياق منفصل، أعرب حواس، عالم الآثار المصرية، عن سعادته بترميم قصر البارون، مؤكدًا أن قصر البارون فريد من نوعه في تاريخ العمارة.





وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن عمليات الترميم تمت على أعلي مستوي، والرئيس عبدالفتاح السيسي أثبت أنه محب للثقافة والفنون، وخاصة بعد اهتمامه بالمتحف الكبير ومتحف الحضارة.





وذكر أن أي مواطن مصري يمكنه زيارة القصر، وخاصة أنه سيشهد فعاليات ثقافية كبيرة، مضيفًا ان "وزير الآثار الحالي إنسان مخلص ويحب بلده كثيرًا، وابني قالي أنا مبسوط إن فيه وزير بالشكل ده.. وأنا كلمت ناس وفيه حجوزات كثيرة جدًا في شهر أكتوبر المقبل.. وكل مناطق السياحة ستفتح، وستعود السياحة في أكتوبر المقبل".





السيسي يشهد افتتاح قصر البارون

هذا، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، افتتاح قصر البارون بعد تطويره وإعادة ترميمه، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.



