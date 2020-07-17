الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني الخميس 16/يوليه/2020 - 11:31 م ريال مدريد وفياريال محمد مرعي Advertisements توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 34 في تاريخه عقب الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف. أخبار تهمك بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية منذ حوالي 4 ساعات السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟ منذ حوالي 7 ساعات بعد تتويج الريال باللقب الـ34.. تعرف على سجل المُتوجين بالدوري الإسباني عبر التاريخ منذ ساعة الا ربع عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية منذ حوالي 12 ساعة من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها منذ ساعتين و 13 دقيقة مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى منذ ساعة و 22 دقيقة المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا منذ ساعتين و 27 دقيقة 100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا منذ حوالي 4 ساعات تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني منذ أقل من نصف ساعة مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين" منذ حوالي 6 ساعات الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا منذ أقل من ساعة عاجل.. الصحة: تسجيل 928 إصابة جديدة بكورونا.. و53 حالة وفاة منذ أقل من ساعتين رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور منذ حوالي 4 ساعات