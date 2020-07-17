تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني









عبر النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي عن حزنه بعد هزيمة فريقه برشلونة أمام أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وفوز نادى ريال مدريد على حساب نظيره فياريال بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ليتوج النادي الملكي بالليجا الإسبانية.





وقال ميسي فى تصريحات صحفية:"‏جماهيرنا بدأت تفقد صبرها لأننا لم نمنحها ما تستحق، وهذا من حقهم منذ شهر يناير وكل شئ يحصل بالنادي غريب وسيئ، الاحاسيس داخل الفريق هي أننا نحاول من دون نتيجة، كان في إستطاعتنا عمل أكثر مما قمنا به هذا الموسم".





وأضاف النجم الأرجنتيني:"‏بعد روما ثم ليفربول، الجمهور بدأ ينفذ صبره معهم حق لإننا لم نعوضهم،قلت سابقا بهذا الفريق لم نحقق دوري الأبطال وقالوا بلا نستطيع نحن لم نحقق الدوري حتى، يجب أن نقوم بإنتقاد أنفسنا الجميع بدون إستئناء لاعبين وغيره ‏اذا لم نتغير سوف نخسر امام نابولي ايضًا".





واختتم تصريحاته قائلا:"‏لكي نقوم بالمنافسة في دوري الأبطال علينا أن نغير العديد من الأمور ‏لم نتوقع أن ننهي الموسم بهذه الطريقة".



