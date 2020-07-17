تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:25 م
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي


عبر النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي عن حزنه بعد هزيمة فريقه برشلونة أمام أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وفوز نادى ريال مدريد على حساب نظيره فياريال بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ليتوج النادي الملكي بالليجا الإسبانية.

وقال ميسي فى تصريحات صحفية:"‏جماهيرنا بدأت تفقد صبرها لأننا لم نمنحها ما تستحق، وهذا من حقهم منذ شهر يناير وكل شئ يحصل بالنادي غريب وسيئ، الاحاسيس داخل الفريق هي أننا نحاول من دون نتيجة، كان في إستطاعتنا عمل أكثر مما قمنا به هذا الموسم".

وأضاف النجم الأرجنتيني:"‏بعد روما ثم ليفربول، الجمهور بدأ ينفذ صبره معهم حق لإننا لم نعوضهم،قلت سابقا بهذا الفريق لم نحقق دوري الأبطال وقالوا بلا نستطيع نحن لم نحقق الدوري حتى، يجب أن نقوم بإنتقاد أنفسنا الجميع بدون إستئناء لاعبين وغيره ‏اذا لم نتغير سوف نخسر امام نابولي ايضًا".

واختتم تصريحاته قائلا:"‏لكي نقوم بالمنافسة في دوري الأبطال علينا أن نغير العديد من الأمور ‏لم نتوقع أن ننهي الموسم بهذه الطريقة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي تصريحات ميسي بعد فوز ريال مدريد

أخبار تهمك

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 928 إصابة جديدة بكورونا.. و53 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 21 دقيقة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تتويج الريال باللقب الـ34.. تعرف على سجل المُتوجين بالدوري الإسباني عبر التاريخ

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ أقل من ساعة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 م

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا

11:01 م

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

10:30 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام