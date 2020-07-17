العقوري: لا سند لدينا إلا الشعب المصري وقواته المسلحة ورئيسه (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:26 م
علي اللاجولي العقوري عضو مجلس ومشايخ ليبيا
علي اللاجولي العقوري عضو مجلس ومشايخ ليبيا
شيماء حسن
أكد علي اللاجولي العقوري، عضو مجلس ومشايخ ليبيا، إن الدولة الليبية تمر بمرحلة صعبة بسبب الاستعمار التركي والعصابات الإجرامية والخونة ومن يتكالب على ثروات الشعب الليبي.

وقال العقوري خلال لقائه على فضائية "سي بي سي اكسترا": "لا يوجد لدينا سند إلا الشعب المصري وقواته المسلحة والرئيس السيسي الذي صرح أن سرت - الجفرة خط أحمر وكررها اليوم".

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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