"صائد الألقاب".. 11 بطولة تُزين مسيرة الفرنسي "زيدان" في ولايتين مع ريال مدريد





قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخ النادي الملكي، وذلك بعدما تغلب على فريق فياريال بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 37 من البطولة.

ثنائية ريال مدريد في شباك فياريال حملت توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وسجلهما بالدقيقتين 29، و77 "ركلة جزاء"، وجاء هدف الضيوف عن طريق إيبورا بالدقيقة 83 من زمن اللقاء.

واعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 86 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن غريمه برشلونة والذي خسر أمام أوساسونا 2 / 1 ليتوقف رصيده عند 79 نقطة قبل جولة وحيدة على نهاية الليجا، ليتوج الملكي باللقب رسميًا.





وخاض الريال 37 مباراة مع زيدان في الدوري الإسباني بالموسم الحالي، فاز في 26 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 68 هدفا، واستقبلت مرماه 23 هدفا، وحصد 86 نقطة تصدر بها ترتيب البطولة.





ومنذ عودته لريال مدريد في مارس 2019 قاد "زيدان" الملكي في 60 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 38 مباراة، وخسر 10 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، سجل لاعبوه 114 هدفًا، واستقبلت شباكه 53 هدفًا.





ويُعد هذا ثاني ألقاب زين الدين زيدان في الدوري الإسباني، بعد تتويجه باللقب مع الريال موسم 2016 / 2017، وارتفعت حصيلة بطولات المدرب الفرنسي مع النادي الملكي لـ 11 بطولة خلال ولايتين تدريبيتين (9 بطولات بالولاية الأولي – بطولتين بالولاية الثانية) وجاءت بطولاته مع الريال كالتالي:





- دوري أبطال أوروبا (3 ألقاب): 2015/2016، 2016 / 2017، 2017 / 2018

- الدوري الإسباني (لقبين): 2016 / 2017، 2019 / 2020.

- كأس السوبر الإسباني (لقبين): 2017 / 2018، 2019 / 2020-07-16

- كأس السوبر الأوروبي (لقبين): 2016 / 2017، 2017 / 2018

- كأس العالم للأندية (لقبين): 2016 / 2017، 2017 / 2018



