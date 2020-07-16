"صائد الألقاب".. 11 بطولة تُزين مسيرة الفرنسي "زيدان" في ولايتين مع ريال مدريد

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:21 م
زيدان
زيدان
علاء خليف

قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخ النادي الملكي، وذلك بعدما تغلب على فريق فياريال بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 37 من البطولة.
ثنائية ريال مدريد في شباك فياريال حملت توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وسجلهما بالدقيقتين 29، و77 "ركلة جزاء"، وجاء هدف الضيوف عن طريق إيبورا بالدقيقة 83 من زمن اللقاء.
واعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 86 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن غريمه برشلونة والذي خسر أمام أوساسونا 2 / 1 ليتوقف رصيده عند 79 نقطة قبل جولة وحيدة على نهاية الليجا، ليتوج الملكي باللقب رسميًا.

وخاض الريال 37 مباراة مع زيدان في الدوري الإسباني بالموسم الحالي، فاز في 26 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 68 هدفا، واستقبلت مرماه 23 هدفا، وحصد 86 نقطة تصدر بها ترتيب البطولة.

ومنذ عودته لريال مدريد في مارس 2019 قاد "زيدان" الملكي في 60 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 38 مباراة، وخسر 10 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، سجل لاعبوه 114 هدفًا، واستقبلت شباكه 53 هدفًا.

ويُعد هذا ثاني ألقاب زين الدين زيدان في الدوري الإسباني، بعد تتويجه باللقب مع الريال موسم 2016 / 2017، وارتفعت حصيلة بطولات المدرب الفرنسي مع النادي الملكي لـ 11 بطولة خلال ولايتين تدريبيتين (9 بطولات بالولاية الأولي – بطولتين بالولاية الثانية) وجاءت بطولاته مع الريال كالتالي:

- دوري أبطال أوروبا (3 ألقاب): 2015/2016، 2016 / 2017، 2017 / 2018
- الدوري الإسباني (لقبين): 2016 / 2017، 2019 / 2020.
- كأس السوبر الإسباني (لقبين): 2017 / 2018، 2019 / 2020-07-16
- كأس السوبر الأوروبي (لقبين): 2016 / 2017، 2017 / 2018
- كأس العالم للأندية (لقبين): 2016 / 2017، 2017 / 2018

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد بطل الدوري ريال مدريد الريال أرقام زيدان

أخبار تهمك

من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 19 دقيقة

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 928 إصابة جديدة بكورونا.. و53 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ أقل من ساعة

بعد تتويج الريال باللقب الـ34.. تعرف على سجل المُتوجين بالدوري الإسباني عبر التاريخ

منذ 43 دقيقة

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ حوالي 6 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. لوبيتيجي يساوي "نصف" زيدان في 14 مباراة مع ريال مدريد

عودة "البركة".. أرقام أسطورية حققها زيدان مع ريال مدريد كمدرب

ديربي مدريد.. تفوق تاريخي للريال وزيدان على أتلتيكو وسيميوني

نهائي السوبر الإسباني.. ماذا يفعل زيدان وسيميوني في "النهائيات"؟

نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات "زيدان" ضد "سيميوني" قبل مواجهة الريال وأتليتكو

"ملك النهايات السعيدة".. بطولات وألقاب "زيدان" مع ريال مدريد بعد تتويجه بكأس السوبر الإسباني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 م

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا

11:01 م

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

10:30 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام