مانسشتر يونايتد يضرب كريستال بالاس بثنائية.. وبرايتون يتعادل أمام ساوثهامتون فى البريميرليج





حقق نادى مانسشتر يونايتد فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره نادى كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادى مانشستر يونايتد حيث افتتح ماركوس راشفورد مهاجم الفريق أهداف المباراة فى الدقيقة 46 بينما أضاف المهاجم الدولي الفرنسي مارسيال الهدف الثاني فى الدقيقة 78 من عمر المباراة.





وبهذه النتيجة يعزز نادى مانسشتر يونايتد موقعه فى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما ظل نادى كريستال بالاس فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.





وعلى جانب آخر تعادل نادى برايتون أمام نظيره نادى ساوثهامتون بنتيجة 1 / 1 وحقق نادى ليستر سيتي فوزا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ على حساب نظيره نادى شيفيلد يونايتد فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.



