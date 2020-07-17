البورصة الأمريكية تتراجع بالختام بضغط من أسهم أبل ومايكروسوفت

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس على تراجع بقيادة  قطاع مع تراجع سهمي آبل ومايكروسوفت بأكثر من 1 بالمائة.

وتأثرت "وول ستريت" سلباً مع هبوط أقل من التوقعات لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

في حين ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 7.5 بالمائة خلال الشهر الماضي لتتجاوز التقديرات، كما زادت ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.

واستمرت البنوك الأمريكية في الإفصاح عن أداءها المالي، حيث تراجعت أرباح "بنك أوف أمريكا" مع زيادة مخصصات خسائر القروض خلال الربع الثاني من العام الجاري.

بينما تجاوزت أرباح "مورجان ستانلي" التوقعات خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، مع قفزة 30 بالمائة للإيرادات.

وعند الإغلاق، تراجع المؤشر الصناعي "داو جونز" بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 135.3 نقطة ليصل إلى 26734.7 نقطة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3215.5 نقطة، وانخفض المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 10473.8 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 96.340.

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