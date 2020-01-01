محافظ الغربية: المخالفات في "الكافيهات" والمطاعم تراجعت

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المخالفات في "الكافيهات" والمطاعم تراجعت بشكل كبير الآن بعد الحملات اليومية التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وتابع:" الحمد الله المخالفات بتقل..الأول كان فيه حالة عدم مبالاة لا وأن الموضوع هزار ولكن لما اتضحت الجدية تراجعت المخالفات".





وأضاف "رحمي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أصدر قرارًا بمنع بيع الشيشة، وفي حال ضبط أحد المحال وهو يبيعها يتم مصادرتها على الفور، وتابع: "بنصادر الشيشة من المحالات التي تبيعها الآن.. لأن بيعها يؤدى إلى استخدامها ونعمل على منع أي شيء يسبب الضرر للمواطنين".





ولفت محافظ الغربية، إلى أنه تم توجيه بائعي الشيشة إلى وضعها في المخازن لحين انتهاء الجائحة وعودة الحياة الطبيعية بشكل كامل والسماح باستخدامها.



