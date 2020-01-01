محافظ الغربية: المخالفات في "الكافيهات" والمطاعم تراجعت

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:53 ص
طارق رحمي
طارق رحمي
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المخالفات في "الكافيهات" والمطاعم تراجعت بشكل كبير الآن بعد الحملات اليومية التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وتابع:" الحمد الله المخالفات بتقل..الأول كان فيه حالة عدم مبالاة لا وأن الموضوع هزار ولكن لما اتضحت الجدية تراجعت المخالفات".

وأضاف "رحمي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أصدر قرارًا بمنع بيع الشيشة، وفي حال ضبط أحد المحال وهو يبيعها يتم مصادرتها على الفور، وتابع: "بنصادر الشيشة من المحالات التي تبيعها الآن.. لأن بيعها يؤدى إلى استخدامها ونعمل على منع أي شيء يسبب الضرر للمواطنين".

ولفت محافظ الغربية، إلى أنه تم توجيه بائعي الشيشة إلى وضعها في المخازن لحين انتهاء الجائحة وعودة الحياة الطبيعية بشكل كامل والسماح باستخدامها.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس

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