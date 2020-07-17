بعد تتويج الريال باللقب الـ34.. تعرف على سجل المُتوجين بالدوري الإسباني عبر التاريخ

توج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لموسم 2019 – 2020، وذلك بعدما تغلب على فريق فياريال بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 37 من البطولة.

ويدين ريال مدريد بالفضل في فوزه على فياريال اليوم لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما والذي سجل هدفي الفوز للملكي، حيث سجل الهدف الأول بالدقيقة 29، وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 77 من ركلة جزاء، وجاء هدف الضيوف عن طريق إيبورا بالدقيقة 83، ليتوج المرينجي باللقب الغائب عن خزينة بطولاته منذ موسم 2016 / 2017.





وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني بعدما ابتعد بصدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن غريمه برشلونة والذي خسر أمام أوساسونا 2 / 1 ليتوقف رصيده عند 79 نقطة قبل جولة وحيدة على نهاية الليجا.





وبهذا التتويج عزز ريال مدريد صدارته للأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإسباني عبر التاريخ، بعدما حصد اللقب المحلي للمرة 34 في تاريخه لينفرد بالرقم القياسي كأكثر الأندية حصدًا للقب، متفوقا على غريمه برشلونة صاحب الـ26 لقبًا، وجاره اللدود أتليتكو مدريد صاحب الـ10 ألقاب.





وإليكم ترتيب أكثر الأندية تتويجًا بالدوري الإسباني:





1- ريال مدريد (34 لقبًا) – الوصيف 23 مرة

2- برشلونة (26 لقبًا) – الوصيف 25 مرة

3- أتليتكو مدريد (10 ألقاب) – الوصيف 10 مرات

4- أتليتك بلباو (8 ألقاب) – الوصيف 7 مرات

5- فالنسيا (6 ألقاب) – الوصيف 6 مرات

6- ريال سوسيداد (لقبين) – الوصيف 3 مرات

7- ديبورتيفو لاكورونا (لقب وحيد) – الوصيف 5 مرات

8- إشبيلية (لقب وحيد) – الوصيف مرة وحيدة

9- ريال بيتيس (لقب وحيد) – لم يحقق مركز الوصيف



