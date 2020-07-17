بعد التتويج باللقب.. أرقام من مشوار ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:58 م
ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
حسم فريق ريال مدريد تتويجه بلقب الدوري الإسباني رسميًا للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخ النادي الملكي، بعدما تغلب على نظيره فياريال بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا.

حملت ثنائية ريال مدريد توقيع مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بالدقيقتين 29، 77 "ركلة جزاء"، بينما جاء هدف فياريال الوحيد عن طريق اللاعب فيسنتي إيبورا بالدقيقة 84 من زمن المباراة

واعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي برشلونة والذي توقف رصيده عند 79 نقطة بالمركز الثاني بعد خسارته أمام أوساسونا 2/1 أيضًا، وذلك قبل جولة واحدة من انتهاء البطولة المحلية.

مشوار ريال مدريد في الدوري الإسباني 

خاض ريال مدريد 37 مباراة حتي الآن في بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي، حقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبو الملكي 68 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 هدفًا، وحصد الفريق 86 نقطة من أصل 112 نقطة مستحقة للفريق بالبطولة.

أكبر انتصار حققه ريال مدريد بالدوري الإسباني هذا الموسم كان على حساب فريق ليجانيس بالجولة الحادية عشر، وفاز الفريق بخماسية نظيفة.

تلقي ريال مدريد 3 هزائم فقط بالليجا في الموسم الحالي أمام كل من، ريال مايوركا 1-0، ليفانتي 1-0، ريال بيتيس 2-1، بينما لم يخسر أمام غريمه برشلونة، وتعادل الفريقين سلبيًا بالدور الأول، وفاز الملكي 2-0 في الدور الثاني.

شارك 26 لاعبًا مع ريال مدريد في مباريات الدوري الإسباني بالموسم الحالي حتي الآن، أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات هو كريم بنزيما مهاجم الفريق وشارك في 36 مباراة، يليه سيرجيو راموس ولعب 34 مباراة.

كريم بنزيما هو هداف ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجل 21 هدفًا يحتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي الليجا خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي "الهداف" برصيد 24 هدفًا، كما صنع المهاجم الفرنسي 8 مباريات مع فريقه بالليجا.

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