عاجل - ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:01 م
ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمى
توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بعد فوز على فياريال بهدفين مقابل هدف، وخسارة برشلونة أمام أوساسونا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادى ريال مدريد حيث نجح النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة من تسجل هدفي المبارة لصالح النادى الملكي بينما سجل فيسنتي ايبورا هدف فياريال الوحيد فى المباراة.

وبهذه النتيجة ينفرد نادى ريال مدريد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز برصيد 86 نقطة ليتوج رسميا بلقب البطولة الاسبانية قبل نهاية البطولة المحلية بجولة.

بينما ظل نادى فياريال فى المركز الخامس برصيد 57 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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