تقارير.. بوجبا يقترب من البقاء مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الفرنسي بول بوجبا، نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بات قريبًا من تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر لمدة 5 أعوام.





وذكرت صحيفة "صن سبورت" البريطانية في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن النادي الإنجليزي (الملقب بالشياطين الحمر) على ثقة تامة بإعلان خبر تمديد عقد اللاعب الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.





وأضافت الصحيفة أن بوجبا / 27 عاما/، عدل عن رأيه منذ الأعراب عن رغبته في الرحيل عن النادي ، في مثل هذا الوقت في الموسم الماضي.





وكان بوجبا انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في 2016، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 105 مليون يورو.



