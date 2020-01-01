تقارير.. بوجبا يقترب من البقاء مع مانشستر يونايتد

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الفرنسي بول بوجبا، نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بات قريبًا من تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر لمدة 5 أعوام.

وذكرت صحيفة "صن سبورت" البريطانية في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن النادي الإنجليزي (الملقب بالشياطين الحمر) على ثقة تامة بإعلان خبر تمديد عقد اللاعب الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن بوجبا / 27 عاما/، عدل عن رأيه منذ الأعراب عن رغبته في الرحيل عن النادي ، في مثل هذا الوقت في الموسم الماضي.

وكان بوجبا انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في 2016، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 105 مليون يورو.

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب الزمالك.. عقوبة قوية تنتظر نجوم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ 40 دقيقة

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 12 ساعة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي ينتظر قرار "فايلر" بشأن مستقبل أحد نجومه

منذ ساعة و 13 دقيقة

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصحة: تسجيل 928 إصابة جديدة بكورونا.. و53 حالة وفاة

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

منذ حوالي 9 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:00 م

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

10:30 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 928 إصابة جديدة بكورونا.. و53 حالة وفاة

10:06 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام