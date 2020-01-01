"الكهرباء" لـ المواطنين: "رشدوا الاستهلاك علشان متتفاجئوش بالفاتورة"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:46 ص
أيمن حمزة
أيمن حمزة
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يجب على المواطنين الترشيد في استهلاك الكهرباء من أجل الحصول على الدعم، مشددًا على أن ثقافة الترشيد أمر مهم وضروري في حياتنا الآن في كافة القطاعات وليس الكهرباء فقط.

وأضاف "حمزة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين عليهم متابعة استهلاكهم بشكل مستمر، من أجل الوقوف على حجم استهلاكهم والاطلاع على الشرائح الجديدة التي أعلنتها الوزارة، حتى لا يتفاجأ أحد بارتفاع في قيمة الفاتورة الشهرية، مشددًا على أن الاستخدام يجب أن يكون للضرورة دون إسراف.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "يجب ترك مساحة بين الأجهزة الكهربائية والحائط للتوفير في استهلاك الكهرباء.. وأي جهاز أنا مش بستخدمه لازم أشيله من الفيشة، لأن تركه في الفيشة يستهلك للكهرباء".

نصائح لتوفير الكهرباء
ووجه حاتم الرومي، نائب رئيس الجمعية المصرية لتوطين الطاقة المتجددة، خلال تصريحات إعلامية سابقة، نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح "الرومي"،، أنه يفضل إزالة الفيشة حال عدم استخدام الأجهزة لترشيد الاستهلاك، ولحماية الأجهزة، وتجنبًا لأي مشاكل قد تحدث، موضحًا أنه حال كان شاحن هاتف او فيشة ردية موضوعة بمصدر الكهرباء قد ينتج عنها انفجار ويتسبب في حدوث حريق.

وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية لتوطين الطاقة المتجددة، أن الثلاجة تقوم بتبريد الأشياء الموجودة بها وبعدها لا تستهلك كهرباء إطلاقًا، وعند فتح الباب بكثرة يتم إدخال حرارة وفقدان جزء من البرودة مما يؤثر على عمر الثلاجة، منوهًا بأن هناك استخدام همجي للثلاجة حيث يتم وضع الأرز الني والبطاطس بالثلاجة، مشددًا على ضرورة وضع الأشياء الضرورية بالثلاجة فقط.

ونوه، بأن حرارة الجسم 36-37 درجة، وجميع دول العالم تنادي بضبط المكيفات أكثر من 24 درجة، مما يقلل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، منوهًا بأن ذلك يساهم في توفير نصف الطاقة تقريبًا.

إلى ذلك، قالت شركة أمان للدفع الالكتروني أنها تعاقدت مع 9 شركات للكهرباء في مصر لسداد فواتير الكهرباء بالتعاون مع شركة اي فاينانس، وتضم شركات الكهرباء التي توفر أمان خدماتها لهم كل من: كهرباء جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، ومصر الوسطي، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والقناة، ومصرالعليا، والبحيرة، الإسكندرية بالإضافة إلى التعاون مع شركة بتروتريد التابعة للشركة القابضة للغاز الطبيعي لقراءة عداد الغاز وسداد فواتير بسرعة وسهولة.

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