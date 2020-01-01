برشلونة يسقط أمام أوساسونا.. وريال مدريد يتوج بطلًا للدوري الإسباني

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:54 م
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمى
سقط برشلونة في فخ الخسارة على أرضه بملعب الكامب نو أمام ضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث نجح خوسي أرناييز من تسجيل هدف التقدم لصالح نادى أوساسونا وتعادل النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي فى الدقيقة 62 من عمر المباراة لصالح نادى برشلونة، وفي الوقت بدل الضائع سجل روبيرتو توريس الهدف الثاني للضيوف.

وبهذه النتيجة توقف رصيده برشلونة رصيده من النقاط الي 79 نقطة فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز وظل نادى أوساسونا فى المركز الحادي عشر برصيد 51 نقطة.

يذكر أن نادى ريال مدريد قد حسم لقب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد الفوز منذ قليل على حساب نظيره نادى فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى العاصمة الإسبانية.

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