‎بسمة وهبة: قناة الجزيرة شيطان يفعل أي شيء لاستهداف مصر

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:54 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن قناة الجزيرة القطرية التي خلقت لتعمل ضد مصر، حيث تنشر أخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة ضد مصر، ولم تترك عدوًا لمصر إلا ودعمته واستضافته على شاشتها، وقادت حملات تشويه ضد الجيش المصري والرئيس السيسي. 

وأضافت وهبة خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، في فقرة "الهري"، أن قناة الجزيرة سلاح مخابراتي هدفه نشر الفوضى والتدمير، كما أنها تتاجر بالقضية الفلسطينية، بينما تستضيف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بشكل دائم. 

وتابعت: هدف الجزيرة أحقر ما يكون، ألا وهو هدم الوطن، حيث كانت منحازة وتشمت في مصر في ملف سد النهضة، موضحةً أنها كالثعبان الذي يبخ سمومه في كل مكانه لتدمير مصر، حيث تخدم الغزو التركي في ليبيا، وفتحت مكتبًا لها في إثيوبيا لخدمتها. 

وأوضحت: "الجزيرة شيطان يستهدف مصر، هي منصة الإخوان الأولى، وتزيف الحقائق وتضحك على الناس، وللأسف البعض يصدقون، ومنذ سنوات لا تفعل شيئًا إلا أنها تركز مع مصر، وهي منبر الأكاذيب والشائعات والفيديوهات المفبركة".

وشددت، على أن الجزيرة قادت حملات ضد الجيش المصري بعد ثورة 30 يونيو، حيث وصفت الإرهابيين بالثوار والمتمردين واستضافت رموز الإرهاب وقدمتهم في ثوب المعارضين، وذلك لأنها تدعمهم.

وأشارت، إلى أن الجزيرة استخدمت كل أساليب التزييف والتزوير ضد المشروعات الاقتصادية المصرية، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة حربها ضد الإرهاب، موضحةً، أن منهجها قائم على فعل أي شيء لنشر الذعر في مصر، حيث لا ترغب في استقرارها، ما يجعلها تنشر الفيديوهات.‎

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مصر قناة الجزيرة بوابة الفجر الاحتلال الإعلامية بسمة وهبة الإخوان

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