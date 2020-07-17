نسرين طافش لهذا السبب أرفض المشاركة في برامج المقالب

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
قالت الفنانة السورية نسرين طافش، إنها لا تغضب من المزاح، لكن بحسب نوعية المزحة التي تتعرض لها، مشيرة إلى أنها لا تتقبل نوعية من المزاح، قائله: "ما بحبش الهزار التقيل".


وحول تقبلها لنوعية مقالب الفنان رامز جلال، أضافت الفنانة نسرين طافش، في تصريحات صحفية، أنها تحب رامز كمقدم وكإنسان مُبدع وكممثل كوميدي، وشخصيته أيضًا.


وتابعت نسرين طافش، أنها عرض عليها المشاركة في برنامج رامز جلال، العام الماضي، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم في البداية أنه برنامجه، لافتة إلى أنه حدث شيء أمامها جعلها تشك، وحينما سألت وتقصت الموضوع، عرفت أنه برنامجه، وهذا ما جعلها تعتذر.


وأوضحت، طافش، في تصريحها، أنها عندما تقصت عرفت تفاصيل المقلب، وهذا ما جعلها تعتذر، لافتة إلى انها كانت ستقبل إن لم تعلم طبيعة المقلب لو لم تعلم تفاصيله، وقالت: "يمكن لو ما عرفتش كان الموضوع هيبقى مختلف .. لكن لما عرفت ما حبتش أكمل وأضحك على الناس".


واكدت نسرين طافش، أن رامز جلال، حقق نجاحًا كبيرًا ببرامج المقالب طوال السنوات الماضية، وهو ناجح في هذه الجزئية، وهو حق مشروع له أن يقدم هذا النوع وينجح فيه.

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