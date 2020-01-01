هولندا تعلن أطلاق تطبيق لتتبع فيروس كورونا بسبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، اليوم الخميس، اقتراب أطلاق تطبيق CoronaMelder، الذي يمكن من اتباع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى البلاد في سبتمبر المقبل.

وقالت الوزارة إن التطبيق، الذي يهدف لتحذير الأصحاء إذا كان لديهم اتصال مع مصابين في آخر أسبوعين، لا يزال قيد الاختبار.

وأضافت الوزارة أن استخدام التطبيق سيكون طوعيا ومجانا، لافتة إلى أنه لن يتم تخزين البيانات الشخصية لمستعمليه.

ومن المقرر إجراء اختبارين على المستوى الإقليمي قبل إطلاق التطبيق في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال يتعين على هيئة حماية البيانات الموافقة على هذه التكنولوجيا.

وكان وزير الصحة هوجو دي جونج، قال في رسالة للبرلمان: "علينا أن نفعل كل شيء لمنع موجة ثانية من فيروس كورونا المميت".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13,807 مليون إصابة، بينهم أكثر من 589 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,214 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.