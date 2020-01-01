"ديوان العروبة" يقود أحمد المطيري للسينما بعد انتهاءه من 80% من الكتابة

أوشك الفنان احمد المطيري، من الانتهاء من كتابة فيلمه الجديد والذي يحمل اسم مبدئي "ديوان العروبة"، مشيرًا إلى أنه أنتهى من كتابة ما يقرب من 80 % من الفيلم.

وأوضح "المطيري" أن الفيلم يدور في إطار درامي عن العصور القديمة، ويعتمد على البطولة الجماعية التي تعتمد على الشباب، ومن المقرر أن يقوم بدور البطولة الفنان أحمد المطيري.

ويعقد الفنان احمد المطيري جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير، حيث من المقرر عرضه في رأس السنة.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد المطيري يعد واحدًا من مشاهير صفحات ومواقع السوشيال ميديا المختلفة، وله العديد من المسلسلات واللقاءات التلفزيونية الحرة التى حظت بملايين المشاهدات.