الرئاسة: لا مطامع لمصر داخل ليبيا ونحترم إرادة الشعوب (فيديو)

وصف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية اليوم بـ التفاعلي الرائع.





وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن كافة الرسائل التي جاءت خلال اللقاء على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي متوافقة مع السياسة المصرية، مؤكدا أن مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ولا مطامع لمصر داخل ليبيا.





وقال إن كثير من القبائل الليبية لها امتداد بالقربى والنسب في مصر، مثل قبيلة أولاد علي تعدادها يصل إلى 2 مليون، وكذلك قبائل الهوارة، مضيفا: "كان هناك تفاعل بشكل ممتاز مع حديث الرئيس داخل القاعة".







