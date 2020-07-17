الرئاسة: لا مطامع لمصر داخل ليبيا ونحترم إرادة الشعوب (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:31 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
هدى عبدالرازق
وصف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية اليوم بـ التفاعلي الرائع.

وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن كافة الرسائل التي جاءت خلال اللقاء على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي متوافقة مع السياسة المصرية، مؤكدا أن مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ولا مطامع لمصر داخل ليبيا.

وقال إن كثير من القبائل الليبية لها امتداد بالقربى والنسب في مصر، مثل قبيلة أولاد علي تعدادها يصل إلى 2 مليون، وكذلك قبائل الهوارة، مضيفا: "كان هناك تفاعل بشكل ممتاز مع حديث الرئيس داخل القاعة".


لقاء السيسي مع مشايخ ليبيا
والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة. 

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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