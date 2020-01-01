الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا

يسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بكل قوته الظفر بخدمات لاعب فريقه الأول لكرة القدم رمضان صبحي، والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.





واستقر الأهلي مؤخرا على رفع عرضه إلى 3.5 مليون جنيه استرليني لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.

وفي حال تمت صفقة انتقال رمضان صبحي جناح هدرسفيلد، إلى القلعة الحمراء، ستكون الأغلى في تاريخ النادي الأهلي.





بينما يطالب مسئولو هدرسفيلد بالحصول على مبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني لبيع رمضان صبحي في انتقالات الصيف المقبل.





جدير بالذكر أن الأهلي كان تعاقد مع رمضان صبحي صاحب الـ 23عاما في صيف 2019 على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ثم جدد الإعارة لمدة عام آخر لتنتهي مدته مع الأحمر الصيف المقبل.



